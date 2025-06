Indústria do Ceará tem o pior desempenho do Brasil na produção de abril

O setor de metalurgia foi destaque no Estado na comparação com 2024 / Crédito: YASUYOSHI CHIBA/ AFP

Com essa queda, o Ceará acumulou, no primeiro quadrimestre de 2025, um recuo no desempenho do setor industrial de 1,8%, em relação à igual período de 2024. O cenário se mantém negativo no comparativo anual de abril, no qual a produção caiu 5,3%. Entretanto, considerando o acumulado nos últimos 12 meses, foi observada uma alta de 3,8%. Confira o ranking da produção industrial em abril: Pernambuco: 31,3%

Goiás: 7,2%

Bahia: 0,5%

Rio Grande do Sul: 0,1%

Santa Catarina: 0,1%

Paraná: -0,1%

Minas Gerais -0,3%

Pará: -0,8%

Amazonas: -1,3%

Mato Grosso: -1,4%

São Paulo: -1,7%

Rio de Janeiro: -1,9%

Espírito Santo: -3,5%

Ceará: -3,9% Setores que mais se destacaram no Ceará em 2025 Nos primeiros quatro meses de 2025, dos 11 segmentos industriais cearenses incluídos na PIM, em cinco a produção retraiu na comparação com 2024. As quedas mais expressivas foram observadas nos setores de vestuário (-2,18%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-2,11%) e refino e biocombustíveis (-1,9%).