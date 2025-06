Dirigente diz que, com inflação contida, apoiaria corte de juros na próxima reunião do Fed

A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, sinalizou abertura para um corte de juros já na próxima reunião do BC dos EUA, que acontece no fim de julho, caso a inflação continue contida. Durante evento em Praga, ela afirmou que "se as tendências recentes de inflação se mantiverem, e especialmente se observássemos novas quedas nas leituras de inflação, poderemos chegar a um ponto em que seja apropriado começar a reduzir a taxa de juros", e possivelmente apoiaria a redução "já na próxima reunião".

Bowman ressaltou que "com a inflação voltando para a meta de 2% do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), manter os juros elevados por mais tempo pode não ser necessário".