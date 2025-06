Paulistas e venezuelanos são os que mais escolhem o Ceará para morar

No Ceará há mais de 476 mil pessoas de outros estados e países / Crédito: FERNANDA BARROS

Essa forte migração na Venezuela foi percebida em todo o Brasil, a quantidade de habitantes advindos do País aumentou mais de 9.000% nos últimos 12 anos, passando de 2,9 mil, em 2010, para 271,5 mil, em 2022 Cerca de 1,5 milhão de cearenses moram em outras UFs do Brasil Agora, considerando a quantidade de cearenses que residem em outros locais do País, esse número é de 1.498.667. O estado que se destacou foi São Paulo, o destino foi escolhido como moradia por mais de um terço (35,3%) dessa parcela da população do Ceará. Esse protagonismo do estado sudestino nos dados migratórios e imigratórios do Estado, reflete, segundo o IBGE, os fluxos históricos entre o Nordeste e São Paulo, e a volta dos naturais da Região acompanhados por familiares nascidos no estado paulista.