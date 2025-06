Aeroporto de Fortaleza é o 1º no número de passageiros internacionais do N/NE

Na comparação anual, com maio de 2024, o crescimento do terminal aéreo da capital cearense foi de 11,8%

Na comparação anual, com igual período de 2024, o crescimento do terminal aéreo da capital cearense foi de 11,8% . Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com mais de 36,2 mil embarques e desembarques em maio , o Aeroporto de Fortaleza registrou a maior movimentação de passageiros internacionais entre as capitais do Norte e do Nordeste. Confira o ranking mais abaixo.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, reforça que esse desempenho alcançado mostra o protagonismo do Estado no turismo internacional, vindo ao encontro das ações e investimentos realizados pelo Governo do Ceará.

“Somente em 2025, o Ceará já conquistou três novos voos internacionais. Esse avanço é fruto dos novos voos, do trabalho de promoção do nosso destino em eventos nacionais e internacionais e do diálogo permanente com o trade turístico”, explica.

Confira o ranking da movimentação internacional do Norte e Nordeste em maio

Fortaleza: 36.217 passageiros (+11,8%)

Salvador: 34.208 passageiros (+32,5%)

Recife: 33.836 passageiros (+56,2%)

Manaus: 13.987 passageiros (+31,5%)



Belém: 11.895 passageiros (-27,3%)



Natal: 6.694 passageiros (+4,5%)



Maceió: 2.863 passageiros (+28,6%)



Porto Seguro: 1.264 passageiros (+26,5%)



Aracaju: 78 passageiros (-62,5%)

Aeroporto de Fortaleza é o mais bem avaliado do Brasil em maio

Outra conquista do aeroporto de Fortaleza foi seu destaque como o terminal aéreo mais bem avaliado do Brasil pelos passageiros em maio, na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros anuais.

O ranking é apresentado pela Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro conduzida pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor).