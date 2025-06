Três das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até maio, mostra IBGE

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (684 mil), indústria (140 mil), transporte (97 mil), outros serviços (9 mil), serviços domésticos (100 mil), comércio (59 mil) e informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (230 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações no comércio (655 mil), indústria (501 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (625 mil trabalhadores a mais), construção (36 mil pessoas), outros serviços (151 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (475 mil), transporte (395 mil) e alojamento e alimentação (17 mil). A agricultura dispensou 307 mil pessoas e serviços domésticos, 23 mil.

Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou que a taxa de desocupação de 6,2% registrada no trimestre terminado em maio foi o menor resultado para esse período do ano em toda a série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012 pelo instituto. No trimestre encerrado em maio de 2024, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,1%. No trimestre encerrado em abril de 2025, a taxa de desocupação estava em 6,6%.