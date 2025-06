Taxa de desemprego fica em 6,2% no trimestre até maio, diz IBGE, e iguala a piso das projeções

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado atingiu o piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 6,2% e 6,6%, com mediana de 6,3%.