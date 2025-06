BID aprova financiamento de US$ 2 bi para fortalecer gestão fiscal de Estados; AM é 1º da fila

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou uma linha de crédito condicional no valor de US$ 2 bilhões (equivalente a R$ 11,3 bilhões, na cotação de 26 de junho), destinada a apoiar a terceira fase do Programa de Modernização da Gestão Fiscal no Brasil (Profisco). De acordo com o BID, o programa contribui com a implementação da reforma tributária e tem o objetivo de facilitar e fortalecer o cumprimento tributário, melhorando a sustentabilidade fiscal dos Estados e o ambiente de negócios.

Nas primeiras duas etapas, o financiamento do banco permitiu, por exemplo, que os Estados implementassem a nota fiscal eletrônica. Agora, um dos objetivos é apoiar a adaptação às mudanças advindas da reforma tributária.