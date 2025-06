Concursos no Ceará: 11 editais publicados e salários de até R$ 16,5 mil

Mais de 1,5 mil vagas em concursos e seleções estão abertas no Ceará, entre certames locais e nacionais. Confira as oportunidades

As oportunidades estão em diversas áreas de atuação nos certames nacionais, estaduais e municipais, que possuem vagas com seleção aberta até mesmo para cursos .

O salário inicial é de R$ 16.587,90. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora , a Fundação Carlos Chagas (FCC), até 25 de junho. A taxa custa R$ 180.

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 500 vagas, além da formação de cadastro reserva, para o cargo de médico de família e comunidade.

As inscrições para Guarda Civil Municipal do município de Icó vão até 29 de junho de 2025 no site da banca Universidade Patativa, mediante taxa de R$ 120 a R$ 150. O cargo, que é de nível médio, tem a remuneração de R$ 1.518.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 9 de julho, exclusivamente pelo site do IME. A taxa é de R$ 150.

O Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (CFRM), por meio do Instituto Militar de Engenharia (IME), está com 35 vagas abertas.

Ao assumir, a patente é de primeiro-tenente da reserva de 2ª classe, com soldo inicial de R$ 8.245. Se aprovado, será militar no Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e pode ascender até general de Divisão.

Ser brasileiro nato

Ter no máximo 26 anos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (ano seguinte ao do concurso)

Ter concluído, até o ato da matrícula, a graduação em Engenharia plena, em área de objeto do concurso, que o habilite ao exercício da profissão

Ter altura mínima de 1,60 m, para os candidatos do sexo masculino ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m

Atender a diversos requisitos físicos e legais exigidos pelo Exército.

IME (100 vagas)

Estão abertas as inscrições, até 9 de julho, de 100 vagas para os Cursos de Formação e Graduação de Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares do Instituto Militar de Engenharia (IME)

O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), cobra taxa de R$ 140 para os seguintes editais:

No primeiro ano, alunos da ativa e da reserva terão fardamento, alimentação, assistência médica, dentária e psicológica, alojamento e soldo inicial de R$ 1.334.

Os requisitos são:

Ser brasileiros natos

Ter entre 16 e 21 anos (reserva) ou até 22 anos (ativa)

Ter concluído o ensino médio

Ter altura mínima de 1,60 m, para candidatos do sexo masculino, e 1, 55 m se do sexo feminino

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares

Cumprir requisitos físicos e morais estabelecidos em edital

Inscrição e classificação

Escola de Saúde Pública do Ceará (26 vagas)

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE) está com processo seletivo para 26 vagas.

Os interessados devem se inscrever no período de 17 a 26 de junho de 2025, por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela ESP/CE.

O valor da bolsa será variável conforme o título acadêmico máximo do supervisor de residência em Saúde e o número de residentes no Programa. Ou seja, poderá variar entre R$ 600 e R$ 1.800.

Prefeitura de Jaguaretama (160 vagas)

A Prefeitura de Jaguaretama abriu um processo seletivo com 160 oportunidades para nível superior, médio e fundamental.

O pedido de participação no processo seletivo Prefeitura de Jaguaretama deve ser realizado de maneira presencial, entre os dias 23 a 27 de junho de 2025, com entrega dos documentos previstos no edital.

A solicitação deve ser realizada na Avenida Juarez de Queiroz Olímpio, no Centro. Não será cobrada taxa de inscrição.

Prefeitura de Pindoretama (126 vagas)

O concurso está com 126 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, abertas para o cargo de agente comunitário de saúde.

É necessário ter ensino médio completo e residência na respectiva área de atuação. O salário inicial ofertado é de R$ 3.036 para atuação em jornadas semanais de 40 horas.

As inscrições no concurso Prefeitura de Pindoretama devem ser realizadas até 29 de junho no site da banca organizadora. A taxa custa R$ 100.

TJCE (44 vagas)



Foi divulgado o edital para o concurso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), para delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro. São 44 vagas.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Cebraspe, no período de 21 de agosto até 19 de setembro.

ITA (65 vagas)



O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) está com dois editais abertos, com vagas para São Paulo e Ceará. Ao todo, são 65 oportunidades.

O salário varia entre R$ 13,2 mil e R$ 14,1 mil, a depender do cargo. As inscrições para ambos os editais estarão disponíveis entre os dias 1º de julho e 8 de agosto de 2025, devendo ser realizadas pelo site do ITA. A taxa custa R$ 200.

Marinha (400 vagas)

A Marinha está com 400 oportunidades abertas para o corpo auxiliar de praças, para profissionais de nível técnico.

Os candidatos serão submetidos a diferentes etapas de classificação, incluindo prova objetiva, prova de redação, teste de aptidão física e outros.

O prazo de inscrição ficará aberto por duas semanas, de 2 a 15 de julho de 2025. Os participantes deverão acessar o site da Marinha e preencher o formulário eletrônico.

Prefeitura de Icó (88 vagas)

A Prefeitura de Icó, a 383,11 km de Fortaleza, lançou dois concursos para 88 profissionais de nível médio, técnico e superior.

As inscrições vão até as 23h59min do dia 29 de junho, por meio do site da Universidade de Patativa. As taxas variam entre R$ 120 e R$ 150.

E as remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 6.000 por mês, com carga horária de 40 horas semanais.

O edital é para:

Agente de Trânsito (10 vagas)

Fiscal de Tributos (2 vagas)

Fiscal Sanitário (4 vagas)

Guarda Municipal (15 vagas)

Engenheiro Ambiental (2 vagas)

Engenheiro Civil (2 vagas)

Engenheiro Elétrico (2 vagas)

Engenheiro Florestal (2 vagas)

Farmacêutico (3 vagas)

Fiscal Ambiental (4 vagas)

Fonoaudiólogo (2 vagas)

Psiquiatra (2 vagas)

Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

O outro é para:

Agente Comunitário de Saúde (24 vagas)

Agente de Endemias (12 vagas)

