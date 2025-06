Fábrica de calçados no Ceará inicia projeto de exportações para a Espanha

Considerando todas as vendas da Vulcabras, o mercado brasileiro representa 94% do total / Crédito: ALEXANDRE RAUPP SCHEBELA/ Divulgação

A Vulcabras, que possui fábrica instalada no Ceará, iniciou um projeto piloto para exportar a linha de tênis Família Corre, da Olympikus, para a Espanha, de olho na expansão. A informação é do CEO, Pedro Bartelle, em entrevista exclusiva ao O POVO. "O objetivo é testar o mercado e avaliar potencial, com crescimento gradual. Isso reforça que o tênis da Olympikus, pela sua tecnologia e brasilidade no design, tem potencial para crescer além das nossas fronteiras."

Esta linha, inclusive, representa 15% do faturamento da marca. Além disso, a sede no Ceará produziu o primeiro par do tênis "Corre Supra", em março de 2024, para competir com linhas estrangeiras. No entanto, o CEO da Vulcabras aponta que um dos maiores desafios do mercado calçadista, no geral, é a concorrência com as fabricantes asiáticas, que têm custos de mão de obra mais baixos e fortes subsídios governamentais. "Mesmo com essas condições desiguais, conseguimos nos destacar frente aos asiáticos em função de nossa alta produtividade e de nosso modelo de negócios verticalizado [...] Mas, certamente, se tivéssemos condições iguais poderíamos ser iguais ou maiores que os asiáticos em volume de produção e vendas."

Programa de capacitação com o Sesi

Outro ponto ressaltado por Pedro Bartelle é o investimento, realizado pela empresa em treinamento e capacitações, tanto para a especialização quanto para a educação escolar. São estimados a qualificação mais de 1.200 profissionais em todas as suas unidades por ano para o primeiro emprego. Há ainda um programa de educação complementar, em parceria com o Sesi, para alfabetização no 1º ano e 2º grau para profissionais das suas fábricas (em Horizonte, Ceará, e Itapetinga, na Bahia), formando mais de 2 mil alunos desde 2012 em todas as suas unidades.