Com fábrica no Ceará, Vulcabras tem o 17º trimestre de crescimento

Fábrica da Vulcabrás, em Horizonte (CE) Crédito: Armando de Oliveira Lima/O Povo

Com portfólio de marcas como Mizuno, Olympikus e Under Armour, a calçadista Vulcabras reportou um lucro líquido de R$ 172,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 34,9% em relação a igual período de 2023. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Por volta das 10h17min desta quarta-feira, 6, as ações ordinárias (VULC3) da Vulcabras subiam levemente, a 0,53%, custando R$ 17,12. A empresa, que possui fábrica no município cearense de Horizonte, contou com crescimento pelo 17º trimestre consecutivo, batendo recorde no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês), a R$ 196,7 milhões.

O diretor-presidente (CEO, em inglês) da Vulcabras, Pedro Bartelle, disse que investimentos em inovação e tecnologia ofertaram um mix de produtos com maior valor agregado à companhia, trazendo eficiência e rentabilidade na operação. "Esses resultados posicionam a Vulcabras como referência no segmento, refletindo nossa capacidade de construir marca e desenvolver produtos alinhados às demandas do consumidor brasileiro", acrescentou Pedro. Desempenho das marcas Segundo a Vulcabras, a marca Olympikus se destacou com novos produtos da família "Corre", os quais mantiveram sua base de preços e funcionaram como opção para democratizar o acesso a produtos voltados à alta performance.

Ao passo que a Mizuno expandiu atuação no futebol, com anúncio do jogador Gabibol como embaixador da marca, no intuito de elevar a visibilidade e conexão dos consumidores no segmento de chuteiras, na visão da empresa. Além disso, a Under Armour entrou no segmento outdoor, além de treino e basquete, voltando-se a atividades ao ar livre. A linha "Defense" atuou nessa expansão a nível global e nacional, mas sendo desenvolvida e produzida no Brasil. Vendas online O canal e-commerce da Vulcabras registrou receita líquida de R$ 115,5 milhões no terceiro trimestre, crescendo 50,2% em relação a igual período do último ano. Neste caso, as vendas digitais corresponderam a 14,7% da receita líquida total.