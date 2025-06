Uma tecnologia inédita para tratamentos estéticos

Blue D CLINIC traz para o Ceará tecnologia inédita para tratamentos estéticos com radiofrequência inteligente

Fortaleza recebe o Ignite e Quantum RF, um sistema de radiofrequência inteligente, não invasivo, que promete resultados expressivos em rejuvenescimento facial, firmeza da pele e melhora da textura corporal. A novidade chega com exclusividade à Blue D CLINIC, sob coordenação do cirurgião plástico Dr. Danilo Dias, e recebe amplo destaque no campo da estética médica.

Desenvolvida com base em pesquisas de bioengenharia, a tecnologia Quantum RF utiliza radiofrequência fracionada e modulada, que atua em diferentes profundidades da pele com precisão e segurança. Na prática, o equipamento estimula a produção de colágeno e elastina, promovendo um efeito lifting progressivo, além de suavizar rugas, melhorar a qualidade da pele e redefinir contornos faciais e corporais, tudo isso com pouco ou nenhum tempo de recuperação.