Safra de frutas frescas no CE tem estimativa de 1,93 mi de toneladas em 2025

A projeção para o desempenho do Estado, inclusive, está abaixo da primeira perspectiva divulgada no ano, que era de 2.056.675 t. Montante que superaria em quase 3% o do ano anterior .

Além do desempenho da projeção da produção de frutas frescas, outras culturas agrícolas também são analisadas no levantamento.

Conforme as informações do LSPA, neste grupo, foram analisados 45 produtos, dos quais sete apresentaram variação na expectativa de produção, em relação ao mês anterior, sendo cinco positivas e duas negativas.

No Cenário nacional, caso os valores de maio sejam alcançados, representariam recorde da série histórica do IBGE , segundo o gerente da pesquisa, Carlos Barradas.

O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, composto por 25 produtos, se destacou. A estimativa é de que a safra desses alimentos seja de 719.312 t, 36,52% maior do que a do ano passado (526.882 t)

Entretanto, o valor se encontra abaixo, em 4,23%, do esperado no mês anterior, que foi de 751.108 t, com uma diferença de 31.734 t. Ao todo 10 produtos registraram variações nas estimativas de abril para maio, sendo quatro positivas e seis negativas.

A projeção do Estado, nesse recorte, foi a terceira que mais diminuiu no Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul (775.056 t) e do Paraná (239.400 t).

Frutos secos

Outra cultura analisada pelo IBGE é a de frutos secos, que é constituído de três tipos de castanhas-de-caju: castanha-de-caju (anão) sequeiro, castanha-de-caju (anão) irrigada e castanha-de-caju (comum).