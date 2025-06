Nordeste tem maior crescimento da renda média do País em 12 anos

Valor, no entanto, continua sendo o mais baixo entre as regiões do País / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A renda média dos trabalhadores da região Nordeste obteve o maior crescimento do Brasil entre 2012 e 2024 ao alcançar uma alta de 26,7%, segundo aponta o Boletim Macro Regional do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na prática, a evolução observada foi de R$ 1.041 (2012) para R$ 1.319 (2024), de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua utilizada pelos pesquisadores do Ibre/FGV.

O comparativo demonstra ainda que, há 12 anos, a renda média do trabalhador nordestino era 61% da renda média brasileira e, mesmo com o avanço expressivo neste tempo, o percentual avançou para 65% da renda média nacional em 2024. Nos dois casos, o valor é o menor do País, uma vez que a renda média do Norte saiu de R$ 1.145 (2012) para R$ 2.020 (2024), a do Sul saiu de R$ 2.053 (2012) para R$ 2.449 (2024), a do Centro-Oeste foi de R$ 1.982 (2012) para R$ 2.331 (2024) e a do Sudeste, de R$ 2.063 (2012) para R$ 2.381 (2024). O que influenciou o aumento da renda média? Isadora Osterno, coordenadora do estudo, explica que vários indicadores observados pelos pesquisadores explicam o avanço da renda média no Nordeste, especialmente o mercado de trabalho. O tipo de trabalho ofertado na região neste período de 12 anos e a escolaridade das pessoas empregadas ajudam a entender a alta observada, de acordo com ela. Assim como o ritmo dos setores produtivos que obtiveram ganhos até a pandemia, pelo menor.