Feriado da Data Magna fará parte do calendário de eventos do Ceará

A celebração será anual durante os dias 24 a 28 de março, representando o marco histórico do Ceará como primeiro estado brasileiro a abolir os escravizados

O feriado da Data Magna, que ocorre no dia 25 de março, entrou para o calendário de eventos oficiais do Estado do Ceará. A lei de número 19.291 assinada pelo governador Elmano de Freitas nessa segunda-feira, 9, determina que será dedicada uma semana de comemoração como referência à Data Magna e à igualdade racial.

Dos dias 24 a 28 de março serão reservados para celebrações da data que representa a abolição da escravatura no Ceará. O planejamento para a semana será conscientizar sobre a importância da Data Magna para o Estado, ressaltando o significado dos abolicionistas e contribuir para o protagonismo de pessoas negras como resistência.