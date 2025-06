Produção de leite no CE atinge 117,32 mil litros e cresce 6,4% no trimestre

A aquisição de leite cru produzido no Ceará no primeiro trimestre de 2025 aumentou 6,4%, na comparação com igual período do ano passado, ultrapassando a marca de 117, 323 mil litros.

O montante, foi o terceiro maior do Nordeste, abaixo apenas do registrado na Bahia (160,7 mil litros) e em Sergipe (140,3 mil litros). Já, no cenário nacional, ficou em 10º lugar, representando 1,8% do total de leite produzido no Brasil (6,49 milhões de litros).