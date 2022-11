Partido de Girão anuncia fusão com o PSC para manter fundo eleitoral

Partido do senador Eduardo Girão, o Podemos anunciou a incorporação do PSC, legenda presidida pelo ex-candidato a presidente Pastor Everaldo. Com a fusão, que ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a nova legenda terá 18 deputados federais e dois senadores na próxima legislatura.

Em nota conjunta enviada à imprensa, as executivas nacionais dos dois partidos informaram que a sigla resultante da fusão manterá o nome Podemos e preservará o número 20, usado pelo PSC. "O novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito", ressalta trecho do comunicado divulgado.

É a segunda vez, em menos de quatro anos, que o Podemos incorpora outra legenda. Em setembro de 2019, o partido agregou o PHS, sigla que havia sido fundada em 1995. A fusão deste ano, além de aumentar a influência do Podemos no Congresso Nacional, também representa uma estratégia de sobrevivência política para o PSC, que não atingiu a chamada cláusula de barreira nas eleições de outubro.

A regra determina o número mínimo de parlamentares e de votos que uma agremiação partidária precisa alcançar nas eleições para manter acesso a direitos previstos em Lei, como os fundos partidário e eleitoral, tempo de televisão e vaga em debates televisivos.

Nas últimas eleições, o PSC elegeu 4 deputados federais e um senador. Para superar a cláusula de barreira, a exigência seria eleger ao menos 11 parlamentares ou receber no mínimo 2% dos votos válidos obtidos nacionalmente para deputado federal. O Podemos, embora tenha emplacado apenas seis deputados, conseguiu atingir a votação mínima exigida.

Caso a fusão seja aprovada pelo TSE, o novo partido passa a ter, além dos 18 deputados federais e dois senadores, 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores em todo o País.

No Ceará, o Podemos apoiou a candidatura derrotada de Capitão Wagner (UB) ao Governo do Estado e não elegeu nenhum parlamentar. Em 2020, o partido elegeu apenas um prefeito no Estado –Glêdson Bezerra, em Juazeiro do Norte.

