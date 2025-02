Petroleiros defendem reativação da Usina de Quixadá em carta à Lula: estratégica para transição energética

Operação da Petrobras na Usina de Quixadá foi desmobilizada em 2016 / Crédito: Juarez Cavalcanti/Petrobras

A Usina de Biodiesel de Quixadá (UBQ) é considerada estratégica para os planos de transição energética brasileiros, segundo defendem a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Sindicato dos Petroleiros dos estados do Ceará e Piauí (Sindipetro-CE/PI). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Por isso, as entidades endereçaram uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) apontando a “necessidade urgente de reativação” da unidade, que está em hibernação desde 2016.

Com capacidade de produção de 300 metros cúbicos de biodiesel por dia, a entrada em operação traria mais oferta para o mercado e a medida é considerada "um passo fundamental para a segurança energética e a transição para uma matriz mais justa e sustentável, alinhando-se às diretrizes do governo federal para a ampliação das fontes renováveis."

FUP e Sindipetro miram o leilão para geração termoelétrica previsto para este ano, apostando ainda na vocação cearense para ter na matriz energética várias etapas da transição simultaneamente. Biodiesel na geração de energia A ideia é que o biodiesel produzido em Quixadá seja aplicado na geração e energia, sendo usado como insumo principal da usina termelétrica Termoceará, de propriedade da Petrobras e instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. "A unidade poderá ser a primeira termelétrica do Brasil a operar com biodiesel, fomentando um modelo sustentável de desenvolvimento para a região", dizem as entidades ao O POVO.