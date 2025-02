BNDES amplia em 58,2% aprovações de crédito para o Ceará em 2024

A indústria foi o segundo setor mais beneficiado pelo BNDES, com aprovações de crédito da ordem de R$ 766,9 milhões, atrás apenas do setor de infraestrutura / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou em 58,2% as aprovações de crédito para o Ceará em 2024 na comparação com 2023, totalizando um montante de R$ 3,1 bilhões no ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os principais setores beneficiados foram o de infraestrutura, com R$ 1,6 bilhão, seguido pela indústria, de R$ 766,9 milhões, e pelo de comércio e serviços, com R$ 450,6 milhões.

Por sua vez, o setor agropecuário teve acesso a R$ 319,4 milhões em créditos aprovados no ano passado.

Ele acrescenta que “os resultados de 2024 contribuem para fortalecer a economia do Ceará” e lembra que, no Estado, por exemplo, o banco está financiando a construção de uma nova planta industrial da J.Macêdo, uma das maiores empresas do setor alimentício do País. O montante aprovado em crédito para o Ceará corresponde a, aproximadamente, 18,5% do total aprovado para o Nordeste. A região, no entanto, teve queda de 4,7% no volume de aprovações na comparação entre 2023 e 2024, caindo de R$ 17,5 bilhões para R$ 16,7 bilhões. No caso do Nordeste, assim como no do Ceará, o setor mais beneficiado foi o da infraestrutura, com R$ 8,2 bilhões aprovados, mas na sequência aparece como o setor mais contemplado a agropecuária, com volume de crédito da ordem de R$ 3,9 bilhões.