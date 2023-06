Dia dos namorados: conheça a origem da data

Comemoração está relacionada com o santo católico São Valentim. A data é celebrada em dia 12 de junho no Brasil e 14 de fevereiro em outros países; confira

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil no dia 12 de junho. Além de ser uma data em que festeja o amor e o afeto entre os casais, o dia movimenta o comércio e a economia do país. Mas você sabe qual é a origem da data?

A história mais conhecida sobre a comemoração do Dia dos Namorados está relacionada com um santo católico, que também era padre na época do Império Romano, chamado São Valentim.

Ele viveu durante o século III d.C, e ficou conhecido por realizar casamentos clandestinos entre os soldados do Império, quando era ilegal.

O imperador da época, Cláudio II, havia proibido o matrimônio na Roma porque acreditava que soldados solteiros não tinham outras responsabilidades e assim eram mais focados.

No entanto, muitos homens chegavam até o padre São Valentim com o desejo de casar e ele realizava o matrimônio secretamente.

São Valentim foi descoberto por Cláudio II e foi preso. O imperador romano tentou negociar com o padre o perdão se ele renunciasse de sua fé cristã e se convertesse à fé tradicional dos romanos, porém São Valentim não aceitou. Dessa forma, o imperador foi decapitado e morto dia 14 de fevereiro.

Logo as pessoas começaram a comemorar esta data em memória de São Valentim e também como uma forma de celebrar o amor entre os casais. Nos Estados Unidos, o dia é chamado como Valentine´s Day ou Dia de São Valentim.

Dia dos namorados: por que é comemorado em junho no Brasil?

Em outros países, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro, mas no Brasil é no dia 12 de junho. Isso se deve a um motivo estrategicamente comercial. A data foi escolhida pelo publicitário João Doria, pai do ex-prefeito de São Paulo João Doria Jr.

A agência de Doria trabalhava para uma empresa que queria aumentar as vendas do mês de junho. O Brasil, até então, tinha poucas datas comemorativas que houvesse troca de presentes, como o Dia das Mães em maio ou o Dia dos Pais em agosto.

Então, o publicitário achou interessante para a movimentação do comércio brasileiro ter uma data assim em junho e, dessa forma, o Dia dos Namorados ficou estabelecido como conhecido atualmente.

Além disso, a data está conectada com outro símbolo importante para os casais, já que é na véspera do dia do Santo Antônio, dia 13 de junho, uma figura conhecida por ser o "santo casamenteiro".



