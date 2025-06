Custo da construção civil no Ceará tem a 4ª maior alta do Brasil; confira

Fortaleza- CE, Brasil, 14-01-25: O custo que mais aumentou no mês foi o de materiais (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Com alta de 0,62% em maio, o custo da construção por metro quadrado (m²) no Ceará, foi o quarto que mais aumentou no Brasil, atrás apenas de Pernambuco (2,88%), Rio Grande do Sul (0,74%) e Rio de Janeiro (0,66%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Estado, o valor cobrado chegou a R$ 1.707,71. O índice foi maior do que o registrado nacionalmente (0,43%), com uma diferença de 0,19 ponto percentual (p.p.).