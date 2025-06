Haddad chega ao Alvorada para reunião com Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou há pouco ao Palácio da Alvorada para se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que Haddad apresentará ao presidente o conjunto de medidas negociadas com a cúpula do Congresso para substituir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não divulgou a agenda de Lula para esta terça-feira, 10, até o momento. Só deve divulgar ao fim da manhã.