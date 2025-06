Greve dos trabalhadores da construção civil do Ceará é encerrada

Trabalhadores da Construção Civil realizam manifestação em vias de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), que representa o lado patronal, anunciou o fim da greve dos trabalhadores da área. Movimento foi deflagrado em maio, em reivindicação a melhorias nas condições de emprego. Operários devem retornar às atividades na próxima segunda-feira, 9 de junho.

Leia também: Chamamento dos 17 aprovados do concurso da Semace é autorizado, diz Elmano

Em nota publicada nas redes sociais, órgão informou que, atendendo à convocação do Ministério Público do Trabalho (MPT), as comissões de negociação patronal e laboral retornarão à mesa de negociação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Uma audiência de mediação está marcada para acontecer junto ao Ministério na próxima segunda. Após momento, o Sinduscon deve expedir um novo comunicado às empresas. Greve mobilizou milhares de operários Os acordos coletivos entre operários e empresas seguem em andamento desde março, com seis rodadas de diálogo já realizadas.

Nestor Bezerra, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, comenta que a greve mobilizou cerca de três mil operários. “É o setor mais explorado, porque fica escondido da sociedade. Ele está ali no canteiro de obra. Quem vê ele? O canteiro sobe e ninguém vê o operário. O operário cai, ninguém vê que o operário caiu. Então, a gente é assim”, afirma. Entre as reivindicações dos operários está a conversão do transporte para vale combustível, o fim do trabalho aos sábados e o aumento do salário e da cesta básica.