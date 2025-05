Custo da construção civil no Ceará fica estável em abril

Foi o sexto menor aumento no Brasil. Atrás do Acre (0,01%), Paraíba (0,01%), São Paulo (0,02%), Goiás (0,02%) e Amazonas (0,05%). Confira a lista com variação mensal das Unidades federativas (UFs) no fim desta matéria.

O custo da construção por metro quadrado (m²), no Ceará , ficou estável em abril, com variação de apenas 0,06%. Com isso, o valor cobrado por m² foi estimado em R$ 1.697,21 no Estado.

Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e foram divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação do custo do metro quadrado no Ceará ficou abaixo da média praticada no Nordeste (0,74%) e no Brasil (0,46%). Com uma diferença de 0,68 e 0,4 ponto percentual (p.p.), respectivamente.

Já, considerando a variação no quadrimestre, o Estado se destacou como o sexto que mais aumentou de valor no País, com uma alta de 2,01%.