Em manifestação, trabalhadores da construção civil bloqueiam via em frente à Câmara Municipal

Trabalhadores da construção civil protestam e bloqueiam rua em frente a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 30, em busca de melhorias profissionais / Crédito: Camila Maia/ O POVO

Trabalhadores da construção civil de Fortaleza fizeram um bloqueio a rua Doutor Thompson Bulcão, em frente à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na manhã desta quarta-feira, 30. Categoria reivindica vale combustível, fim do trabalho aos sábados e aumento salarial e da cesta básica.

Justiça determinou que os trabalhadores em manifestação precisam manter distância de 200 metros dos canteiros de obras. LEIA MAIS | Câmara Municipal de Fortaleza convoca 39 aprovados em concurso realizado em 2024; veja lista Os profissionais ameaçam greve. A comissão que os recebeu na CMFor foi composta pelos vereadores Gabriel Aguiar (Psol), Aguiar Toba (PRD), Tony Brito (PSD) e assessoria do Bruno Mesquita (PSD).

"Infelizmente, há um problema de começar a criminalizar os trabalhadores de uma forma injusta, porque estão reivindicando um determinado básico. A patronal se nega”, afirma Nestor. A categoria prefere que o vale transporte seja transformado em vale combustível, porque, segundo o coordenador geral, 80% dos trabalhadores têm motocicleta para se deslocarem do canteiro de obras até a residência. "Se o mês for de 20 dias, eles recebem R$ 40 de vale transporte, mas não foi utilizado o benefício. Ele foi trabalhar mais da metade do mês na moto dele. Então, ele só gastou", calcula. O plano dos profissionais é que a Câmara possa convocar os empresários para intermediar a conversa.