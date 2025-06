Promoção da Amazon: quais os próximos eventos de desconto em 2025?

O Prime Day é um dos próximos eventos de promoções da Amazon / Crédito: Divulgação/Amazon

A varejista Amazon costuma fazer eventos de promoções no decorrer do ano, sendo alguns abertos para todos os consumidores e outras exclusivas para assinantes do serviço Prime. Após a Book Friday, em março deste ano, a empresa ainda prepara pelo menos três promoções até o fim do ano. Veja quando serão as próximas promoções da Amazon.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Próxima promoção da Amazon: Prime Day Um dos maiores eventos de promoções da Amazon, o Prime Day 2025 será no mês de julho, ainda sem data definida. A empresa pretende repetir o sucesso do evento em 2024, que nos dois primeiros dias vendeu mais do que nos Prime Day anteriores. As promoções serão voltadas para os assinantes Prime, que poderão aproveitar descontos em mais de 35 categorias, incluindo eletrônicos, cozinha, papelaria, beleza e vestuário. É importante utilizar os cupons de desconto disponíveis Em 2024, o Prime Day ocorreu no dia 16 de julho - com seis dias de oferta - e também teve algumas promoções na semana que antecede o evento. A previsão é que em 2025 seja na mesma época. Próxima promoção da Amazon: Mega Oferta Amazon Prime Já a terceira edição da Mega Oferta Amazon Prime está prevista para o mês de outubro, como ocorreu em 2024. Os assinantes do serviço Prime devem ficar de olho nos produtos com o selo rosa, que indica a promoção.

Ainda, os assinantes poderão completar missões diárias para ganhar cupons de R$ 20 cada dia.

Próxma promoção da Amazon: Black Friday A Black Friday marca promoções em todo o mundo, e, com a popularização do evento no Brasil, a Amazon também prepara descontos para clientes assinantes e não assinantes do serviço Prime. O "dia oficial" da Black Friday este ano é em 28 de novembro. Assim, é provável que as promoções iniciem pelo menos uma semana antes, no "Esquenta Black Friday".