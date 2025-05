IOF vai aumentar? Entenda novas regras para troca de dólar e compras no Exterior

O IOF incide sobre compras internacionais físicas ou online feitas com o cartão de crédito / Crédito: Thiago Teixeira/AE

Após publicar um decreto com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo recuou e revogou parte dos aumentos seis horas depois do anunciado. Assim, as aplicações de fundos nacionais no Exterior continuarão isentas, e as remessas de pessoas físicas ao Exterior destinadas a investimentos permanecerão com a alíquota de 1,1% por operação. Anteriormente, ambas teriam um percentual de 3,5%.

Conforme o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante comunicado à imprensa nesta sexta-feira, 23, o recuo visou evitar especulações. Segundo ele, o governo contou com colaboração de parceiros para “corrigir rotas” e não quer “inibir investimentos no exterior”. O titular da Pasta ainda disse que a revisão desse item terá impacto baixo sobre o conjunto de medidas anunciadas ontem. “O impacto é muito baixo. Estamos falando de menos de RS 2 bilhões. Todas as medidas anunciadas são da ordem de R$ 54 bilhões”, afirmou. Sobre a comunicação da Fazenda com o Banco Central sobre as medidas, Haddad afirmou que cada um tem um mandato. “Não reviso decisões do BC”, disse. O ministro disse que conversa com Gabriel Galípolo frequentemente e avisou que haveria medidas sobre receita e despesa.

Originalmente, o governo pretendia reforçar o caixa em R$ 20,5 bilhões em 2025 e em R$ 41 bilhões em 2026 com a elevação e a padronização do IOF para diversos segmentos da economia. IOF: o que é e para que serve? O IOF é um tributo federal brasileiro que incide sobre diversas operações financeiras, como empréstimos, compra e venda de moeda estrangeira, contratações de seguros e previdências privadas, investimentos, entre outros. Além disso, é utilizado como um instrumento para regular a economia. Por exemplo, pode aumentar a alíquota do IOF sobre crédito para frear o consumo e conter a inflação, ou reduzir para estimular a atividade econômica. Mas também gera receita para os cofres públicos.

Outra característica é de que este tipo de tributo pode ser ajustado rapidamente pelo governo, sem necessidade de aprovação pelo Congresso. O que muda em cada operação do IOF? Seguros e Previdência privada A Receita identificou que investidores de alta renda estavam migrando de fundos exclusivos para fundos de previdência VGBL para pagar menos impostos. Isso porque os fundos exclusivos passaram a ser tributados com Imposto de Renda, ao passo que os VGBL são isentos - só há pagamento de 10% no saque, se feito no longo prazo.