Black Friday do Brasil e dos EUA: qual a diferença? Entenda

Confiras as diferenças entre a Black Friday do Brasil e dos Estados Unidos Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

A Black Friday é um fenômeno de vendas originado nos Estados Unidos. No país a data acontece após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day) e também é caracterizada por descontos, ofertas e preços mais convidativos em relação ao restante do ano. Assim como o Halloween, a data se espalhou por outros países como o Brasil. No entanto, ela tem suas diferenças: a principal é o foco dos americanos em aproveitar os descontos principalmente em lojas físicas e não em e-commerce. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir mais sobre a data nos Estados Unidos e entenda o que a torna diferente e semelhante do Brasil.

Black Friday nos EUA: como funciona? O consumidor nos Estados Unidos costuma ver a Black Friday como uma chance para antecipar as compras e presentes de Natal. Esta é uma característica do público e até mesmo o foco das campanhas de lojas que realizam promoções no período. A Black Friday no país acontece apenas em um dia e tem preços realmente baixos quando comparados ao valor normal dos produtos, chegando a cerca de 90% de desconto em algumas lojas. Esta é uma forma de esvaziar estoques para as tendências seguintes. Por ter uma origem mais antiga que outros países, o foco da data começou em lojas físicas e a tradição segue até hoje, embora também exista em lojas online. É comum circular vídeos de estabelecimentos lotados e filas de pessoas em busca de descontos no período.

Black Friday do Brasil e dos EUA: diferenças No Brasil, alguns varejistas estendem as promoções por pelo menos uma semana ou até todo o mês de novembro. A Black Week, Black Month ou Esquenta Black Friday é uma tática para aumentar mais as vendas relacionadas a época de promoções. Além disso, outra diferença está no que é procurado pelos consumidores brasileiros. É muito comum haver busca por itens mais caros em promoção, como celulares e eletrodomésticos, principalmente em lojas online como a Amazon. Black Friday Amazon 2024: livros têm descontos de 50% ou mais; VEJA

Black Friday do Brasil e dos EUA: semelhanças A Black Friday no Brasil em 2024 acontece em 29 de novembro. Nos Estados Unidos, a data muda todo ano, mas acontece sempre no dia seguinte ao dia de Ação de Graças, última quinta-feira de novembro. Portanto, a Black Friday este ano no país será também dia 29. Além do objetivo do período, outra coisa em comum entre o Brasil e os EUA, é a Cyber Monday (segunda-feira cibernética), evento que acontece na segunda após a Black Friday. A data costuma ter um volume de vendas tão alto quanto a sexta-feira no comércio brasileiro. No país norte-americano a data também existe, só é menos aderida pelos consumidores.