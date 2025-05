Book Friday 2025: promoção de livros anuncia descontos de até 70%

Nesta edição, Book Friday segue até segunda-feira,19. De acordo com a Amazon, idealizadora do evento, os descontos podem chegar até 70%

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já os novos assinantes do Kindle Unlimited, versão paga do serviço de e-book, terão acesso ilimitado a diversos títulos por três meses no valor de R$1,99. Após os três meses, o valor sobe para R$19,90.

Apesar do evento principal acontecer até segunda-feira, 19, nos últimos dias a Amazon Brasil já realizou um período de esquenta para aumentar a expectativa.

Diversidade e Inclusão

Com destaque para a diversidade literária do evento nesta edição, o site da Book Friday terá uma seção dedicada à Diversidade e Inclusão, apresentando livros escritos por e com temáticas sobre mulheres, pessoas pretas e LGBTQIAPN+.