Azul inaugura nesta quarta voo direto para Portugal a partir do Nordeste

Rota Recife - Porto terá duas frequências semanais / Crédito: FERNANDA BARROS

A Azul Linhas Aéreas realiza nesta quarta-feira, dia 2, o voo inaugural que conecta Recife (PE) a Porto, em Portugal. Esta é a primeira rota da companhia aérea para a Europa a partir do Nordeste e a segunda frequência internacional lançada em quatro dias. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No dia 1º de junho, também foi iniciada a rota para Porto, partindo de Viracopos, em Campinas. Porto é a segunda maior cidade de Portugal, atrás apenas de Lisboa, e um importante destino turístico de brasileiros.

O Chapter 11 é um processo de reorganização financeira supervisionado por um tribunal dos Estados Unidos que permite às empresas reestruturarem seu balanço patrimonial enquanto continuam operando normalmente. A partir deste instrumento legal, a Azul pretende eliminar aproximadamente US$ 2 bilhões em dívida total financiada, reduzir obrigações de arrendamento e otimizar sua frota. Em comunicado, a empresa informou que a reestruturação conta com o apoio de seus principais parceiros financeiros e inclui US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9 bilhões na cotação atual) em financiamento durante o processo. Além disso, a empresa planeja até US$ 950 milhões (R$ 5,3 bilhões) adicionais em novos aportes de capital após a conclusão da reorganização.