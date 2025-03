Azul retoma as vendas da rota Juazeiro-Recife, mas ligação com Fortaleza segue suspensa

Azul Linhas Aéreas voltou a comercializar bilhetes para rota direta entre Juazeiro do Norte e Recife / Crédito: Aurélio Alves

A Azul Linhas Aéreas retomou as vendas de passagens para a rota que liga Juazeiro do Norte a Recife. São voos pontuais, sem escalas, a partir de 18 de abril, com preços variando entre R$ 730 e R$ 1.178, conforme pesquisa feita pelo O POVO nesta segunda-feira, dia 10, às 13h30. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A empresa confirmou no fim de janeiro o fim da operação de voos entre Juazeiro com destino a Fortaleza e Recife a partir desta segunda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar da retomada da frequência Juazeiro do Norte-Recife, os voos ligando o Cariri a Fortaleza de maneira direta continuam suspensos. O POVO entrou em contato com a empresa aérea questionando se deve haver retomada da operação, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço será atualizado em caso de resposta.

Mesmo retomando as vendas na ligação entre o Cariri e a capital pernambucana, se trata de uma operação com frequências pontuais até o fim do semestre, restritas a dois voos diários nos dias 18/4, 22/4, 1º/5, 5/5, 19/6 e 23/6. AZUL RETOMA OPERAÇÃO PARA RECIFE COM VOOS PONTUAIS Recife-Juazeiro do Norte

Saída em 18/4, às 0h10min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 863

Saída em 18/4, às 5h40min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 863

Saída em 22/4, às 0h10min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 794

Saída em 22/4, às 5h40min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 730

Saída em 1º/5, às 0h10min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 863

Saída em 1º/5, às 5h40min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 863

Saída em 5/5, às 0h10min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 1.178

Saída em 5/5, às 5h40min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 1.178

Saída em 19/6, às 0h10min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 863

Saída em 19/6, às 5h40min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 863

Saída em 23/6, às 0h10min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 1.178

Saída em 23/6, às 5h40min (1h35min de deslocamento, sem escalas):R$ 1.178 Sem voos diretos entre Fortaleza e Juazeiro, deslocamentos por avião podem demorar mais de 13 horas O usuário de transporte aéreo que deseja comprar bilhetes no trecho entre Juazeiro do Norte e Fortaleza tem encontrado opções mais caras e demoradas no deslocamento entre os destinos. Conforme pesquisa O POVO realizada nesta segunda-feira, dia 10, primeiro dia sem a operação direta da Azul ligando os municípios, o custo do trecho não sai por menos de R$ 1.317, mas pode chegar a R$ 3.553.

Aeroporto de Juazeiro do Norte Crédito: Aena Brasil/ Redes sociais/ Divulgação A disponibilidade de opções de voos entre as cidades é restrita a frequência com escalas em outros estados. A Azul oferece opção com parada de 6h30min no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Já a Gol tem opção de voo com escala de 2h20min em Guarulhos (SP). A opção é similar ao voo ofertado pela Latam, com escala no mesmo aeroporto, mas que demora 6h50min.

Outro ponto negativo do fim da operação direta feita pela Azul é o aumento do tempo de deslocamento.

As opções que ligam o Cariri cearense à Capital duram, no mínimo, 13 horas, mas podem chegar a 17h40min. Leia mais Latam reduz pela metade preço das passagens de Fortaleza para Juazeiro Sobre o assunto Latam reduz pela metade preço das passagens de Fortaleza para Juazeiro Novos patamares de preços após fim de rotas diretas ligando Juazeiro do Norte Fortaleza-Juazeiro do Norte

Azul com saída em 11/3, às 13h (12h40min de deslocamento, com parada de 6h30 min em Viracopos):R$ 1.317

Gol com saída em 11/3, às 17h40 (8h50min de deslocamento, com parada de 2h20min em Guarulhos): R$ 2.805

Latam com saída em 11/3, às 13h05min (13h15min de deslocamento, com parada de 6h50 em Guarulhos):R$ 3.553

Azul com saída em 11/3, às 13h (12h40min de deslocamento, com parada de 6h30 min em Viracopos):R$ 1.317 Gol com saída em 11/3, às 17h40 (8h50min de deslocamento, com parada de 2h20min em Guarulhos): R$ 2.805 Latam com saída em 11/3, às 13h05min (13h15min de deslocamento, com parada de 6h50 em Guarulhos):R$ 3.553 Recife-Juazeiro do Norte

Azul com saída em 11/3, às 2h20min (15h05min de deslocamento, com parada de 9h10min em Viracopos): R$ 2.208

Gol com saída em 11/3, às 18h45 (7h50 de deslocamento, com parada de 1h20min em Guarulhos): R$ 2.638 Apenas no fim de junho Juazeiro terá opção de voo direto a Fortaleza Em fevereiro, a Latam anunciou opção de voo direto entre Fortaleza e Juazeiro do Norte (por meio de uma nova operação triangular ligando São Paulo/Guarulhos-Fortaleza-Juazeiro do Norte, com voos diários a partir de 23 de junho). A redução de custo e tempo de deslocamento ocorre, mas o patamar de custo ainda é preocupante.

Conforme pesquisa O POVO nesta segunda-feira, dia 10, a opção de voo entre os dois municípios no dia 23 de junho custa R$ 847. Voos da Latam de Fortaleza para Juazeiro do Norte contarão com auxílio financeiro do Governo do Ceará de R$ 6.510 por trecho Crédito: FCO FONTENELE Já a opção de voo da Azul, com parada em Recife e deslocamento que dura total de 4h30min, custa R$ 971.