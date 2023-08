Turismo em Portugal: confira um roteiro por Lisboa e Porto

As várias faces de Lisboa

Lisboa está definitivamente no mapa dos destinos mais visitados do mundo e atualmente podemos olhá-la com outra perspectiva. Lisboa é acima de tudo, a luz, as sombras, o rio, as colinas, os sinos, as fachadas, as ruas simétricas, os elétricos, o casario preservado. As sacadas, as escadinhas, os becos escondidos, os miradouros e terraços.

As conservas, as sardinhas, o Santo Antônio, o fado, as festinhas, e as madrugadas. Os finais da tarde esticados, o poente no casario iluminado por um céu cor de fogo. As noites com ventos frescos às margens do Tejo, as manhãs brancas com os lençóis estendidos nas janelas de Alfama.

Por mais que quiséssemos, jamais conseguiríamos apresentar Lisboa apenas sobre uma ótica. A cidade respira tradição, história, cultura, religiosidade, gastronomia variada, vinhos de alta qualidade e, ao mesmo tempo, é moderna, poética, colorida, agitada e calma.

Rio Tejo é um dos mais extensos da Península Ibérica (Imagem: StockPhotosArt | Shutterstock) Beleza e história às margens do Rio Tajo Lisboa, a capital de Portugal, fica às margens direitas do Rio Tejo e está debruçada em enormes colinas. A cidade tem uma localização geográfica privilegiada, estando a menos de duas horas dos destinos mais impactantes do país e da Europa. Relatar Lisboa é como discorrer sobre uma eterna poesia ilustrada por gravuras da memória, pois a capital portuguesa tem uma luz extraordinariamente forte, que encanta escritores, fotógrafos, cineastas e turistas.

O colorido do pôr e nascer do sol remete reflexos nessas colinas, fazendo sobressair a cor ocre dos telhados, a policromia dos azulejos das fachadas e as ruelas tortuosas dos bairros antigos dão-lhe a atmosfera peculiar de cidade de transição entre o norte europeu e o sul mediterrânico. Local de eleição para as trocas comerciais com antigos povos, mercadores e navegadores, a longa história de Lisboa começa na Alis-Ubbo fenícia, para se transformar, no século 2, na romana Felicita Julia Olisipo, na Aschbouna árabe a partir do século 8, em cidade portuguesa no ano de 1147, quando foi conquistada por D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e finalmente na capital do país, em 1255. Passeios turísticos a pé Caminhar a pé pelos bairros, andar de bonde elétrico pelas regiões mais antigas, subindo ou descendo as colinas em elevadores seculares, de barco num passeio pelo Tejo, ou mesmo de metrô, verdadeiro museu subterrâneo de arte contemporânea portuguesa, todos os meios de transporte são bons para descobrir a diversidade cultural de grande interesse que a cidade oferece.

Tente dispensar o carro, e andar de transporte público. Lisboa é muito bem servida de trens, metrôs, funiculares, elétricos e ônibus que cortam a cidade de norte a sul e de leste a oeste. A logística de transportes da capital portuguesa, talvez seja uma das melhores de toda a Europa. Zona de Belém Indo em direção ao ocidente, já a caminho da foz do Tejo, visite a zona de Belém, com os seus jardins e os seus monumentos que são Patrimônio Mundial da UNESCO, A Lisboa dos Descobrimentos. Da reconstrução logo após o terremoto de 1755, nasceu o traçado regular e simétrico de cidade iluminista, aberta para o rio. É a “Baixa de Lisboa”, zona de lojas tradicionais. Chiado No Chiado, um bairro de sedução, evoca-se o charme burguês da Lisboa do século 9 e, para oriente, o bairro concentra uma vasta oferta de lazer em que se destaca o cenário, e o teleférico que passa por cima do oceano e chega a um parque agradável repleto de boas opções gastronômicas, que dá para caminhar, andar de bicicleta ou simplesmente matar o tempo fotografando ou lendo. À noite, soam nos bairros tradicionais de Lisboa as vozes do Fado e os mais jovens reúnem-se nos animados bares das Docas, à beira do rio, ou no Bairro Alto, ao lado do Chiado.