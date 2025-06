Agro cearense reúne 100 mil pessoas em feira a partir desta quinta, 5

A PEC Nordeste ocorrerá até este sábado, 7, no Centro de Eventos do Ceará. A estimativa é de que a feira movimente R$ 150 milhões em negócios

Será realizada, a partir desta quinta-feira, 5, até sábado, dia 7, a feira focada no agronegócio brasileiro, PEC Nordeste. Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, a estimativa é reunir 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões em negócios.



A abertura do evento acontece às 19h desta quinta-feira, 5, e contará com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, entre parlamentares e outras autoridades do setor.