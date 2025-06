Ceará investiu R$ 170,8 milhões no litoral norte, afirma Seplag

Acaraú foi a quinta cidade das 19 que serão visitadas pela Caravana Ceará Um Só / Crédito: Dennis Moraes/ Seplag

Focado em infraestrutura, educação e saúde, o Governo do Ceará investiu, entre 2023 e 2024, cerca de R$ 170,8 milhões na região do litoral norte do Estado, que engloba 13 municípios. Confira quais mais abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A afirmação foi realizada pelo titular da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Alexandre Cialdini, durante a realização da Caravana Ceará Um Só no município de Acaraú, nessa terça-feira, 3.

“A lógica de estarmos reunidos aqui é apresentar a vocês, de maneira objetiva, os principais elementos que compõem a governança e a boa gestão pública. Entendemos que não é possível avançar nesse processo sem que os técnicos tenham uma percepção clara do seu papel no apoio aos prefeitos que aqui estão”, comunicou. Ele complementou também que apenas por meio dessa articulação entre técnica e política, é que será possível a realização de mudanças reais na administração pública. “A gestão pública eficiente nasce da convergência entre técnica, política e participação”. Confira quais municípios fazem parte do Litoral Norte do Ceará Acaraú



Barroquinha



Bela Cruz



Camocim



Chaval



Cruz



Granja



Itarema



Jijoca de Jericoacoara



Marco



Martinópole



Morrinhos



Uruoca Caravana Ceará Um Só em Acaraú A cidade do litoral norte, Acaraú, foi a quinta, das 19 que serão visitadas pela Caravana Ceará Um Só até o dia 19 de novembro. Nesta quarta-feira, 4, a ação será na região do litoral oeste em Itapipoca. Confira o cronograma completo no fim desta matéria.

Além do Cialdini, o evento contou com o vice-prefeito do Município, Rogério Rios Silveira, do diretor da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), Saulo Braga, e do presidente do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), Dimas de Oliveira. Rogério reforçou a importância da ação do governo, falando que a sua meta é conseguir “fazer uma gestão cada vez melhor” para a população. “O princípio básico da gestão pública é o equilíbrio entre receitas e despesas, sempre respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para somar a isso, precisamos adquirir conhecimentos, sobretudo no avanço da tecnologia”, afirmou o vice-prefeito.