Agro no Ceará tem previsão de movimentar R$ 150 milhões na PEC Nordeste

PEC Nordeste 2025 também será realizada no Centro de Eventos do Ceará, como foi no ano passado / Crédito: João Filho Tavares

O segmento de agronegócio no Ceará tem a estimativa de movimentar R$ 150 milhões em negócios na próxima feira PEC Nordeste, que será realizada do dia 5 a 7 de junho deste ano, encerrando-se com show da cantora Roberta Miranda. A estimativa é do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que prevê ainda um público de 100 mil pessoas em três dias, no Centro de Eventos do Ceará.

Conforme a entidade, a feira reunirá mais de 600 empresas e instituições, distribuídas em aproximadamente 1.400 estandes de exposição. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além disso, seminários técnico-científicos comportarão 15 segmentos do agronegócio, e já contam com mais de 10 mil inscritos. São esperadas ainda 200 caravanas de produtores rurais, vindas do interior do Ceará e de outros estados. Ao todo, esta edição de 2025 ocupará uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados (m²).

Dentre as novidades, a PEC Nordeste 2025 tem como destaque a “Feira dos Municípios” e o “Concurso Leiteiro”. A primeira reunirá mais de 30 prefeituras cearenses, que terão a oportunidade de expor e comercializar produtos locais em diversos segmentos, como agricultura, pecuária, agroindústria e artesanato. Já o “Concurso Leiteiro” contará com a participação de cerca de 100 vacas leiteiras, que produzirão aproximadamente 4 mil litros de leite por dia. A competição será realizada no estacionamento do Centro de Eventos.