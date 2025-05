Casa Azul e Amazoom Coworking: inovação no Amapá

A sociobioeconomia não é uma novidade no Amapá — ela já movimenta cadeias de valor com saberes tradicionais e negócios com forte vínculo ao território. No entanto, havia ainda a necessidade de criação de um espaço totalmente voltado para apoiar essas iniciativas com metodologia, infraestrutura e conexão com redes de investimento. É nesse contexto que nasce o Amazoom Hub de Inovação, o primeiro hub privado do estado voltado ao fortalecimento de startups em áreas como biodiversidade, tecnologias sustentáveis, educação digital e energia limpa.

Na prática, este projeto trata-se da criação de um espaço físico e articulador, que oferece estrutura, capacitação, rede de mentores e acesso a investidores para empreendedores que querem tirar suas ideias do papel ou escalar seus negócios. A região, como mostra o Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2024, publicado pela Abstartups, possui apenas 4,6% das startups do país estão na Região Norte, enquanto a própria região ocupa cerca de 45% do país, segundo o IBGE.