Soluções desenvolvidas por startups vão resolver problemas em cidades cearenses

Escolhidas no seminário "Transformação Digital e Governança Interfederativa", três projetos serão acolhidos pelo Governo do Estado e seus projetos devem ser aplicados na gestão pública, segundo o secretário estadual Alexandre Cialdini (Planejamento e Gestão).

"Isso é um projeto inédito em nível de Brasil. Efetivamente, nós estamos trazendo a governança interfederativa para dentro de um escopo no qual a sociedade vai dialogar diretamente. Um escopo de transformação digital com o uso intenso da inteligência artificial para bem do da sociedade, para bem do contribuinte", ressaltou.

"Temos a oportunidade de induzir o processo. O Estado recepciona a criatividade, a inovação e entra com o crédito", explica, citando o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) como equipamentos que devem viabilizar a contratação dessas soluções.

No momento no qual a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Escola de Gestão Pública promovem seminários regionais na tentativa de melhorar a gestão interfederativa, diz o secretário, observar soluções é essencial para sugerir melhorias aos prefeitos.

O primeiro lugar, conquistado pela Sued-Ficha Técnica, recebeu ainda R$ 25 mil em dinheiro. A Acqualog e a 4 education, foram classificadas em 2º e 3º lugares e receberam, respectivamente, R$ 15 mil e R$ 7 mil, além da oportunidade de implementar as soluções propostas via Seplag.

A ideia é promover a transformação digital na gestão pública e conta ainda com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), parceria na realização do seminário. Valéria Xavier, executiva de projetos da FDR, destacou que a envergadura e o propósito do seminário dialoga com o DNA da Fundação, pelos objetivos de "capacitação e o desenvolvimento social".

"Nós estamos integrando a caravana Ceará Mais Um, que está chegando na 14 macro-regiões do Estado, com uma oficina sobre transformação digital. E, hoje, coroamos a primeira etapa do projeto com esse seminário e essa premiação", ressaltou.

Ela ainda contou da excelente receptividade dos municípios às oficinas de transformação digital promovidas pela FDR e reforçou que "capacitação, inovação é um trabalho de contínuo esforço, de capacitação e de estímulo aí à sociedade", no qual a FDR se destaca pela expertise a capilaridade que possui.