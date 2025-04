Gabriel Gurgueira retorna à Casa Azul como mentor e estrategista

Essa jornada o fez pensar, juntamente com sua então sócia Larissa Lima, no projeto que se tornaria a Mercadapp. O crescimento da empresa foi marcado por diversos desafios e ajustes, principalmente nos dois primeiros anos, até pivotaram a um produto mais adequado ao mercado.

Nascido em São Paulo e criado em Fortaleza, Gabriel teve seu primeiro contato com o mundo dos negócios ainda na infância, entre as prateleiras dos supermercados da família. Sua paixão por tecnologia o levou ao Instituto Federal de Tecnologia do Ceará (IFCE), onde ingressou também na Apple Academy, mais tarde ele deu seguimento aos estudos na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Sua missão será ajudar novas startups a trilharem o mesmo caminho de crescimento, além de fortalecer a atuação da Casa Azul no impacto social. A experiência de ter construído um negócio do zero, enfrentou desafios, pivotou modelos e viveu a jornada de uma grande aquisição.

Assim iniciaram um crescimento sólido e orgânico a partir de 2018, consolidando-se como um player essencial no setor supermercadista digital e despertando o interesse do mercado. A venda para a Linx, em 2020, marcou o ápice dessa jornada. Após um ano sabático em que viajou por 24 países, Gabriel voltou ao Brasil com um novo propósito: transformar negócios com impacto. Em 2024, atuou no Juventude Digital, projeto voltado para a capacitação tecnológica de jovens de periferia.



Agora, sua chegada à Casa Azul representa um passo importante na consolidação de um ecossistema de startups mais forte, conectado e socialmente engajado no Nordeste. "A Casa Azul teve um papel essencial na minha jornada. Agora, quero ajudar a formar novas histórias de sucesso", destaca.



Rafael Silveira, COO da Casa Azul Ventures fala sobre o impacto da chegada de Gabriel, no ecossistema da Casa Azul. "A Casa Azul sempre acreditou no potencial do Nordeste para a inovação e no impacto que empreendedores locais podem gerar quando recebem o suporte certo. A chegada do Gabriel reforça esse compromisso. Ele a experiência de quem construiu uma startup de sucesso e também o olhar estratégico de quem passou por todas as fases do crescimento de um negócio – da ideia à venda para um grande player do mercado", diz Rafael.