Seminário discute transformação digital e governança na gestão pública

O evento que será realizado na próxima segunda-feira, dia 2, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, reúne representantes do setor público, especialistas e startups para discutir soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública.

Os desafios da administração pública em uma sociedade cada vez mais conectada está no centro dos debates do seminário “Transformação Digital e Governança Interfederativa”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A realização é da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGP) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE).



O seminário busca promover o intercâmbio de experiências, apresentar soluções tecnológicas e fortalecer a conexão entre o setor público e startups.



Para Valéria Xavier, executiva de projetos do O POVO, o encontro discute temas diretamente relacionados aos desafios atuais da gestão pública.



“O seminário discute transformação digital e governança interfederativa, às vésperas da Reforma Tributária. É a última ação da primeira etapa do Ceará Mais Digital, com palestras e apresentação de startups cearenses, que oferecem soluções para a gestão pública. As três melhores serão premiadas," destaca ela.