Inovação: conheça soluções de startups cearenses

Programa Corredores Digitais acelerando startups Crédito: Divulgação

Apoiar e desenvolver negócios inovadores é o objetivo do Corredores Digitais, programa do Governo do Ceará, realizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), que declare ter atendido mais de 1200 ideias inovadoras no estado.

A iniciativa atua há 12 anos oferecendo qualificação, rede de mentoria com especialistas de diversas áreas, benefícios com parceiros e networking. As jornadas do Corredores Digitais, lançadas por meio de editais, atendem desde startups em estágio inicial até projetos mais maduros, em busca de apresentar soluções que contribuam com melhorias para o Ceará. Vamos a alguns destaques: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine VoudPet

Startup de mobilidade urbana voltada para pets. A iniciativa realiza viagens para creches, hotéis, petshops, clínicas ou outros destinos para os quais o tutor desejar levar o animal de estimação. Disponível em Fortaleza, a VoudPet ainda possibilita que as viagens sejam agendadas, sendo possível escolher o dia e o horário do deslocamento solicitado. Tutela

A Tutela oferece uma solução completa para combater o assédio, proporcionando apoio emocional e orientação jurídica às vítimas. Além disso, realiza treinamentos para capacitar colaboradores e lideranças a enfrentar situações de assédio, implementando políticas de prevenção em parceria com as empresas, reduzindo a judicialização. Sua abordagem visa um ambiente corporativo mais saudável e produtivo, onde os colaboradores se sintam valorizados, protegidos e empoderados.

Robótica Sustentável Utiliza as metodologias Maker e STEAM para o desenvolvimento educacional, trazendo a questão ambiental com a reutilização de componentes. Promove o reaproveitamento de resíduos eletrônicos e o descarte adequado do excedente para as recicladoras. Ativa

A Ativa Co. mantém parceria com várias instituições financeiras para ofertar crédito empresarial e pequenos negócios através da própria plataforma digital (marketplace), encurtando caminho e acelerando resultados na jornada de crédito das empresas. Teia - Experiências de Aprendizagem Mediada

A startup facilita a construção de conhecimento científico capaz de impactar a realidade, por meio de escuta e interação afetiva. Conecta diferentes profissionais que oferecem suporte ao pesquisador numa plataforma de serviços, proporcionando, assim, conforto cognitivo, segurança metodológica, qualidade de vida e bem estar aos pesquisadores.

Meu Eco Cosméticos Naturais

Tem a proposta de fornecer uma alternativa consciente e eficaz por meio de cosméticos naturais sólidos e sustentáveis, cuidadosamente formulados com ingredientes de qualidade e embalagens eco-friendly. Sobre o Corredores Digitais