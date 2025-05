OpenAI vai comprar startup de dispositivos de IA de designer do iPhone

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 21, que está comprando uma startup pertencente a Jony Ive, ex-diretor de design da Apple, por US$ 6,4 bilhões. O acordo, feito inteiramente em ações, envolve a aquisição da io, empresa que desenvolve dispositivos de inteligência artificial, e inclui a participação já existente da OpenAI na companhia.

Em comunicado conjunto com Ive, o CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que a io será incorporada à OpenAI "para trabalhar de forma mais próxima com as equipes de pesquisa, engenharia e produto em San Francisco", enquanto Ive e a LoveFrom, seu coletivo criativo, assumirão "responsabilidades de design e criação".