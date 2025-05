Ceará é o 3º do Nordeste em meta do novo ciclo de contratações do MCMV

FORTALEZA ,CE, BRASIL 20-03-2019: Ao todo, os novos ciclos de contratações estipulam uma meta de 130 mil novas moradias (Gustavo Simão/ Especial para O POVO) / Crédito: Gustavo Simão

Com a meta de 5.097 moradias, o Ceará é o terceiro do Nordeste no número de novas unidades habitacionais urbanas previsto do novo ciclo de contratações do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) com Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio foi realizado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, junto ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na terça-feira, 20, durante a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, e publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 21.

Serão atendidos municípios com população acima de 50 mil habitantes. As propostas podem ser apresentadas pelos unidades federativas (UFs), municípios e construtoras no site da Caixa Econômica. A expectativa, conforme o divulgado pelo Ministério das Cidades (MCID), é que esse ciclo permaneça aberto até agosto de 2026, ou até serem atingidas as metas de cada localidade. Nesta seleção, inicialmente, apenas as propostas de terrenos com maior proximidade a equipamentos públicos e serviços urbanos vão ser recepcionadas. “A boa localização dos terrenos traz qualidade de vida para as famílias do MCMV e reduz o impacto ambiental por deslocamentos”, informou o MCID.

Além disso, os projetos poderão ser apresentados a qualquer momento, sem necessidade de edital com data fixa de abertura e encerramento. Assim, as análises serão realizadas por ordem de cadastramento. Após a conclusão, o Ministério publicará portaria confirmando a aptidão das propostas para a contratação e os requerentes terão o prazo de até 120 dias “para atender as últimas pendências para início de obras e celebrar o instrumento contratual junto à Caixa Econômica Federal”. “O modelo visa imprimir maior agilidade ao processo de contratação e, consequentemente, ao início e à entrega das obras”, destaca.