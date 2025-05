Jader anuncia 130 mil unidades do MCMV e diz crédito a moradias precárias será do Fundo Social

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira, 20, que o governo vai lançar 130 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Também haverá um reajuste no teto das casas e apartamentos contemplados no programa. "O presidente Lula acabou de anunciar a nova seleção do Minha Casa, Minha Vida, serão 130 mil novas unidades que estarão disponíveis a partir do dia 28 para que prefeitos, governadores e empresas possam fazer o processo de inscrição. Dessas 130 mil, os municípios abaixo de 50 mil habitantes terão 20 mil unidades e os municípios acima de 50 mil habitantes, 110 mil unidades", disse Jader à imprensa após a abertura da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Apesar de Jader ter dito que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou as 130 mil novas unidades habitacionais, Lula não fez esse anúncio durante seu discurso público aos prefeitos e vereadores que participaram da Marcha dos Prefeitos. Jader explicou que o limite de valores dos imóveis será reajustado também. As unidades habitacionais na região Norte terão um valor maior que as demais. O motivo, segundo Jader, é que há um custo maior na operação. "Vamos fazer também reajuste dos valores do MCMV. Nas casas, o limite era de R$170 mil, passa para R$ 175 mil nos Estados com exceção da região Norte, que vai a R$ 178 mil. Esse aumento no Norte é por conta do custo dos equipamentos e material de construção para que haja o deslocamento. Nos apartamentos, o limite é de R$ 170 mil e estamos elevando para 180 mil nas outras regiões e R$ 193 mil na região Norte", declarou o ministro. Questionado sobre o programa de reformas de moradias precárias que o presidente Lula mencionou durante seu discurso na abertura da Marcha dos Prefeitos, Jader disse que o ministério fez alguns ajustes a pedido do próprio chefe do Executivo e que aguarda uma reunião para apresentá-lo o resultado.