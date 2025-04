5% das moradias populares de Fortaleza serão para pessoas em situação de rua

As unidades habitacionais se referem ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Projeto tem respaldo de regras do Governo Federal

A Prefeitura de Fortaleza propôs reservar 5% das unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para pessoas em situação de rua. A ideia foi apresentada na quarta-feira, 23, durante a primeira reunião do Pacto pela Superação da Situação de Rua na Cidade, realizada no Paço Municipal. A medida amplia a política nacional anunciada pelo Governo Federal, que prevê a destinação de 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para esse público.

Coordenada pela vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar, a reunião teve como objetivo alinhar ações intersetoriais de acolhimento, moradia e reintegração social para a população em situação de rua. Participaram representantes de secretarias municipais, Governo do Estado, Poderes Legislativo e Judiciário, além de entidades da sociedade civil e instituições religiosas e acadêmicas.