Banco Central apresenta Pix Automático nesta quarta, 4; veja como vai funcionar

Além disso, a iniciativa visa o aumento do uso do Pix , podendo substituir o débito automático e o boleto bancário, usados tradicionalmente, para o pagamento de despesas desse tipo.

Assim, os pagamentos serão realizados, nas datas programadas, a partir dessa confirmação, sem que a pessoa precise confirmar cada transação. Cabe ressaltar que o cancelamento da cobrança pode ser feito a qualquer momento.

De acordo com o BC, com a modalidade, as empresas que devem conseguir diminuir os custos de cobrança, pois a operação independe de convênios bilaterais, como ocorre atualmente no débito em conta, e usa a infraestrutura já criada para o funcionamento do Pix.