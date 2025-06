Concurso PF: Prazo para solicitar a isenção da taxa acaba nesta segunda, 2

O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 17 deste mês. Caso a situação do candidato dê indeferida, ele terá até o dia 20 para realizar o pagamento da inscrição

O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 17 deste mês . Caso a situação do candidato dê indeferida, ele terá até o dia 20 para realizar o pagamento do valor da taxa , que varia conforme a posição escolhida pelo participante:

Doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) têm até está segunda-feira, 2 , para solicitar isenção da taxa de inscrição do concurso público da Polícia Federal (PF), referente ao preenchimento de 1.000 vagas para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.

Delegado: R$ 250

Perito Criminal: R$ 250

Escrivão: R$ 180

Agente: R$ 180

Papiloscopista: R$ 180

Concurso Polícia Federal: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso da PF começaram no dia 26 de maio e seguem até as 18h do dia 13 de junho.

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Concurso Polícia Federal: Confira detalhes do certame

As oportunidades do concurso são de nível superior, sendo 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. Vale destacar que há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para candidatos negros.

Já no que concerne à remuneração, ela varia entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800, a depender do cargo escolhido pelo candidato. Confira abaixo as formações exigidas: