Banco Central

O Banco Central do Brasil (BC) é uma autarquia federal autônoma, integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), mas sem vinculação a ministérios. É o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional (CMN), tendo como objetivo fundamental o controle da inflação. Executa, acompanha e controla as políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior