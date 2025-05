Ceará contratou mais que demitiu em abril, na maior geração de emprego em sete meses

Fortaleza lidera a geração de empregos no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará contratou mais que demitiu em abril, alcançando saldo positivo de 9.221 postos de trabalho com carteira assinada. O número é o maior do ano e o melhor em sete meses, pois em setembro de 2024 o Estado alcançou 9.680 vagas geradas. O resultado vem de 56.152 admissões e 46.931 desligamentos, no período, e após uma perda de 2.462 empregos formais em março.

Além disso, foi o oitavo melhor saldo do País e o segundo do Nordeste, vindo em seguida apenas da Bahia (14.353 postos criados). Serviços (4.095), construção (2.472), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (1.465) e indústria geral (1.340) foram os setores que puxaram essa evolução, apresentando saldos positivos. Veja ao fim da matéria a lista de municípios cearenses que mais contratam e que mais demitem Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi a única área que demitiu mais que contratou, com perda de 151 postos formais.

Os homens tiveram saldo de 6.031 no período analisado, enquanto o das mulheres foi de 3.190. No ano, o Estado fica no positivo em 12.829 postos gerados, resultantes de 219.580 admissões e 206.751 desligamentos. Neste período, o Ceará figurou em 14º do País e segundo da Região, também atrás da Bahia (14.353) De janeiro a abril, o mercado de trabalho cearense registra estoque de 1.422.069 pessoas, evidenciando a quantidade total de cidadãos disponíveis para trabalhar.

Os dados fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes ao mês de abril, e foram divulgados nesta quarta-feira, 28 de maio, em coletiva à imprensa pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Em 12 meses, de maio de 2024 a abril de 2025, o Estado criou 51.820 empregos formais. Isso significa a 10ª melhor geração do Brasil e a terceira do Nordeste, ficando à frente a Bahia (95.037) e Pernambuco (64.402). Sobre a taxa de rotatividade no mercado de trabalho, o Ceará, com 30%, fica em 22º lugar do Brasil, entre os menores percentuais ante as 27 unidades da Federação, e quinto da Região, ante os nove estados nordestinos. A maior fica com Mato Grosso (38,99%).