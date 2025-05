Ceará recebe 100 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

A contratação de 1.542 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, nas modalidades Rural e Entidades, foram autorizadas pelo Ministério das Cidades nesta segunda-feira, 26. As unidades serão distribuídas em 14 estados brasileiros, com expectativa de beneficiar mais de 6 mil pessoas.

No Ceará, foram autorizadas 100 moradias na modalidade Rural, destinada aos municípios: