Concursos no Ceará: com destaque para edital da PF, salários chegam a R$ 26,8 mil

Estão abertas as inscrições de 8 concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 1.806 vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. Os salários iniciais podem chegar a R$ 26,8 mil.

O governo federal confirmou a abertura de novo concurso público para a Polícia Federal (PF) com 1.000 vagas. São oportunidades para cinco cargos de nível superior.

As vagas são para jornadas de 40 horas semanais e remunerações mensais de R$ 14.164,81 a R$ 26.800.

As oportunidades são distribuídas entre diferentes localidades e os cargos são os seguintes:

As inscrições começam às 10h desta segunda-feira, 26 de maio, e seguem até às 18h do dia 13 de junho.

Do total oferecido, sete vagas são exclusivamente de ampla concorrência, duas são reservadas para pessoas negras, uma para pessoas com deficiência e 30 são para cadastro de reserva.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está com 40 vagas abertas para guarda civil. O salário previsto é de R$ 1.518 por mês, com carga horária de 40 horas por semana.

A taxa de inscrição varia entre R$ 180 e R$ 250. A banca organizadora é a Cebraspe e as inscrições e informações sobre o exame podem ser conferidas no site.

As oportunidades são:

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou abertura de Processo Seletivo, com o objetivo de preencher uma vaga para Professor Substituto, com candidatos de nível superior, junto ao Campus Cedro.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto Consulpam , banca organizadora da seleção, até o dia 1º de junho. A taxa custa R$ 130.

Ciência da Computação (1 Vaga);

Física (1 Vaga);

Engenharia de Produção (1 Vaga);

Letras (1 Vaga);

Pedagogia (1 Vaga);

História (1 Vaga).

A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60, com retribuição por titulação de até R$ 3.731,69.

Os interessados podem se inscrever até esta segunda-feira, 26 de maio, no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Acopiara

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou inscrições para um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher três vagas para o cargo de Professor Substituto, para candidatos de nível superior.

As oportunidades são junto ao Campus Acopiara, nas áreas de:

Filosofia (1 vaga);

Letras - Língua Inglesa (1 vaga);

Sociologia - Sociologia Geral (1 vaga).

A carga horária prevista para a função é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60 a R$ 8.075,27, podendo haver retribuição por titulação.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta segunda-feira, 26 de maio de 2025, no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Bombeiros (450 vagas)

O Corpo de Bombeiros do Ceará oferta concurso público com 450 vagas imediatas, além de outras 900 para formação de cadastro reserva.

As inscrições vão até 2 de junho. Mais informações podem ser obtidas no site da CEV/Uece, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 180, com possibilidade de isenção para doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram o ensino em entidades do ensino público, alunos cujas famílias recebam até dois salários mínimos ou ainda a pessoa hipossuficiente.

A remuneração prevista para o Aluno-Soldado, durante o Curso de Formação de Soldados, é de R$ 2.935,04. Após isso, quem for promovido ao cargo de Soldado terá direito à remuneração de R$ 5.893,30.

Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata (50 vagas)

O Instituto Rio Branco anuncia a abertura de um Concurso Público de Admissão à Carreira de Diplomata, para o provimento de 50 cargos na classe inicial de Terceiro Secretário.

Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), apresente aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais receberão remuneração inicial de R$ 22.558,56.

Os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 6 de junho de 2025, pelo site do Cebraspe, com taxa de R$ 229.

A primeira prova objetiva está prevista para 20 de julho de 2025.

EsFCEx (231 vagas)

O concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) oferece 231 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 8.245.

As inscrições estão abertas até 20 de junho, com taxa de participação de R$ 150. As provas serão realizadas no dia 20 de julho.

SSPDS-CE (26 vagas)

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) abriu processo seletivo com 26 vagas imediatas de estágio, sendo duas para pessoas com deficiência (PCD), além de outras 132 para formação de cadastro reserva.

As inscrições vão do dia 13 de junho e são gratuitas e podem ser feita no site da própria SSPDS-CE.

Após serem selecionados, os estagiários receberão bolsa-mensal de R$ 871,68, auxílio-transporte proporcional aos dias estagiados e seguro de vida.

