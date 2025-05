Startups e mulheres empreendedoras terão acesso a dois novos fundos financeiros

FIP Nordeste Capital Semente, com valor inicial garantido de R$ 120 milhões, e o Fampe Mulher, com R$ 600 milhões, vão oferecer garantia às operações de crédito

Os fundos são frutos de parcerias firmadas pelo BNB com a Finep , empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae ).

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou a criação de dois novos fundos financeiros voltados, respectivamente, para startups e para empresas com participação de mulheres como acionistas: o Fundo de Investimento em Participações (FIP) Nordeste Capital Semente e o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) Mulher.

Vale lembrar que os fundos estão disponíveis na área de atuação do banco, que, além de abranger os nove estados municípios, inclui ainda municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Já o Fampe Mulher oferece cobertura de até 100% do valor do crédito, considerando apenas o principal da dívida, para empresas dirigidas por mulheres. Tal fundo garantidor tem R$ 600 milhões disponíveis.

No caso do FIP Nordeste Capital Semente, apesar de ter, inicialmente, recursos da ordem de R$ 120 milhões, sendo R$ 40 milhões de cada uma das entidades parcerias, a meta é captar R$ 150 milhões, sendo que R$ 30 milhões devem ser captados no mercado entre novos cotistas. O fundo é voltado para startups em estágio inicial.

Já o presidente do Sebrae, Décio Lima , destacou que “o Brasil vive uma descentralização da inovação, com novos polos surgindo fora dos grandes centros e o Nordeste se destaca como um polo de inovação. Hoje, o Sebrae atua como a maior plataforma de startups do País. Este trabalho acompanha o bom momento da economia”.

“Estamos focando, principalmente, nas startups que estão em processo de ideação. Nós juntamos vários fundos, vários esforços, para garantir um fomento a uma área muito importante da política de ciência e tecnologia inovação no país, que são as startups”, afirmou, por sua vez, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos .

O FIP Nordeste Capital Semente vai priorizar, de acordo com as entidades, empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão, especialmente aquelas em fase de validação do Produto Mínimo Viável (MVP) ou início de geração de receita. Os primeiros investimentos incluem tickets de até R$ 1 milhão por startup, podendo chegar a R$ 6 milhões em uma segunda rodada, no caso de empresas que demonstrarem boa performance (fase de tração).



O fundo analisará startups que utilizem tecnologias aplicadas às áreas financeiras, educação, saúde, tecnologias limpas, biotecnologia, agronegócio, segurança cibernética e outros segmentos de base tecnológica, incluindo startups que utilizam inteligência artificial como elemento central de sua proposta.

“Hoje são 3.353 startups apoiadas no programa com mentorias, rede de contatos exclusiva entre empreendedores, investidores e especialistas, rodadas de negócios. Tudo isso representa mais oportunidades e desenvolvimento”, ressaltou o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Empreendedorismo feminino

Já no caso do Fampe Mulher, podem utilizar o benefício empresas que tenham mulheres com participação majoritária no quadro societário ou que tenham uma mulher como sócia administradora, ainda que sua participação seja minoritária.